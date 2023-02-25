В США назвали количество переданных Украине снарядов Транспортное командование США: за год Украине отправили 1,2 млн артиллерийских снарядов

Фото: US Army

Пентагон с начала российской спецоперации на Украине передал Киеву более 1,15 млн артиллерийских снарядов и 200 млн патронов. Для перевозки военных грузов были организованы 995 вылетов самолетов, сообщило Транспортное командование США в Twitter.

Также для доставки оружия американцы использовали 61 корабль, 143 поезда и почти 6,5 тысячи грузовиков. Общий вес военных грузов превысил 162 млн тонн.

Американское издание Politico со ссылкой на протоколы закрытых заседаний ноябрьского саммита НАТО сообщило, что власти западных стран по обе стороны Атлантики «в спешке» ломали голову над тем, как поскорее пополнить свои оружейные запасы. Их перестало хватать как для помощи Украине, так и для обеспечения собственной безопасности.

Ранее в Пентагоне отказались раскрыть информацию о том, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. По мнению пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, «противнику» хотелось бы обладать этой информацией и потому он отказался сообщать журналистам интересующие цифры.