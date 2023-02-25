В Пентагоне впервые скрыли число беспилотников для Украины

Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com

В Пентагоне отказались раскрыть информацию о том, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. По мнению пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, «противнику» хотелось бы обладать этой информацией и потому он отказался сообщать интересующие цифры журналистам. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе брифинга Райдера попросили раскрыть информацию о количестве беспилотников, подготовленных для отправки на Украину. Журналисты обратили внимание на то, что в заявлении Пентагона, где были изложены детали нового пакета военной помощи Киеву, впервые отсутствует такая конкретика.

Нет. <...> Я уверен, что противнику очень хотелось бы получить эту информацию, — ответил на это Райдер.

При этом он не уточнил, подразумевал ли под понятием о «противнике» Россию.

Ранее стало известно о новом пакете помощи США Украине на сумму $2 млрд. Новый пакет помощи не предполагает выделения вооружений со складов Пентагона, он станет заказом для производителей. Подчеркивается, что доставка подобного типа помощи займет заметно больше времени. Подобное изменение подхода, в то же время говорит о готовности США оказывать долгосрочную помощь Украине.

В новый пакет помощи были включены дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения БПЛА и ряд других средств.