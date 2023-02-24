СМИ узнали о двухмиллиардном пакете американской помощи Украине CNN: США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на $2 млрд

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

США в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете помощи Украине. Его объем составит порядка $2 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

Администрация Байдена, как ожидается, объявит еще о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины, — рассказал собеседник телеканала.

Новый пакет помощи не предполагает выделения вооружений со складов Пентагона, он станет заказом для производителей. Подчеркивается, что доставка подобного типа помощи займет заметно больше времени. Подобное изменение подхода, в то же время говорит о готовности США оказывать долгосрочную помощь Украине.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций в отношении России 24 февраля. Рестрикции коснутся в том числе и китайских компаний, добавила дипломат. По словам Нуланд, ограничения коснутся еще большего числа российских банков. Новый пакет санкций готовился с целью помешать Москве обходить уже введенные против нее ограничения, уточнила замгоссекретаря США.