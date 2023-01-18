Медведев назвал два базовых условия переговоров с Украиной

Фото: shutterstock

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что для новых российско-украинских переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. По его словам, речь идет о признании результатов референдумов на новых территориях РФ, а также о выработке специальных международных норм, которые рассчитаны на сложившуюся ситуацию.

Во-первых, (необходимо — NEWS.ru) признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И, во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году, — написал Медведев.

Чиновник добавил, что его предложение, в сущности, заключается в создании новых международных правил, которые дополняют императивную норму.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что только президент Украины Владимир Зеленский может решить, вступать ли Киеву в мирные переговоры с Москвой или нет. По его мнению, Запад не сможет заставить украинского лидера пойти на этот шаг.