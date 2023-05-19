Медведев назвал число контрактников и добровольцев за 2023 год Медведев: с начала 2023 года в ВС России приняли более 117 тысяч контрактников и добровольцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С 1 января 2023 года по сегодняшнее число в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту. Источники в Совбезе отметили, что набор по контракту проходит очень неплохими темпами, передает РИА Новости.

По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий, с участием в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды ВС приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы, — сказал он.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что мобилизационный ресурс в России составляет почти 25 млн человек. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек, но отмечал, что речь идет о боевом армейском резерве. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что численность этого резерва является военной тайной.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Такие сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки. Картаполов заявлял, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО.