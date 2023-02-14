Мединского лишили звания профессора Мединский получил уведомление от венецианского университета о лишении звания почетного профессора

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Владимир Мединский

Венецианский университет Ка-Фоскари прислал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому письмо, в котором сообщил об отзыве звания почетного профессора. Экс-министр культуры, комментируя РБК послание, отметил, что не просил это звание.

Инициативно когда-то присвоили (никого не просил), теперь инициативно отзывают «ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну», — заявил Мединский.

Ранее стало известно, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов рассказал, что над книгой будут работать в течение года или «чуть дольше», опираясь на пособия под редакцией Анатолия Торкунова.

Ранее Мединский заявил, что в стране снимут фильмы об освобождении Донбасса. Он уточнил, что вопросы, связанные с производством кинокартин, будут решаться по завершении спецоперации на Украине. Мединский подчеркнул, что для киноленты подойдет название «Освобождение».