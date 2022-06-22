Мединский: в России снимут фильмы об освобождении Донбасса Мединский: по завершении спецоперации в России снимут фильмы об освобождении Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в стране снимут фильмы об освобождении Донбасса, пишет ТАСС. Он уточнил, что вопросы, связанные с производством кинокартин, будут решаться по завершении спецоперации на Украине. Мединский подчеркнул, что для киноленты подойдет название «Освобождение».

Обязательно когда освободим, тогда и снимем. И думаю, что не один, но по завершении освобождения, — ответил Мединский на вопрос о фильмах про события на Украине.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее сообщила, что в ближайшее время голливудские фильмы вернутся в российские кинотеатры. Несмотря на это, необходимо будет сократить количество их показов, рассказала она.

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию по аналогии с американским «Оскаром». По его словам, это необходимо сделать для сохранения культурных и нравственных ценностей, подвергающихся мощным атакам Запада.