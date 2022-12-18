В Минпросвещения раскрыли подробности о новых учебниках истории Кравцов: рабочую группу по созданию нового учебника по истории возглавит Мединский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский, рассказал в беседе с ТАСС глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По его словам, пособие будут создавать в течение года или «чуть дольше».

Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники. Я думаю, <...> [учебник будет писаться], может быть, в течение года, может, чуть дольше, — сказал Кравцов.

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию. Тогда Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ готовит новый школьный учебник по истории. По его словам, также состоялось заседание комиссии Госсовета, на котором было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в один курс.

Ранее Кравцов сообщил, что школьные учебники дополнят разделом про спецоперацию на Украине. Тогда Кравцов отмечал, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.