Путин поручил продумать интеграцию курсов истории РФ и всемирной истории

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об объединении учебников по истории России и всеобщей истории в рамках учебной дисциплины «История», сообщается на сайте Кремля. Доклад по данному вопросу глава государства попросил представить до 15 мая 2023 года.

Проработкой вопроса займется Минпросвещения совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, а также Ассоциацией «Российское историческое общество» и комиссией Госсовета РФ по направлению «Образование». Изменение учебных программ коснется курсов основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, Путин поручил Минобрнауки России рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов курса по истории религий России. Такое решение было принято по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября 2022 года. Доклад должен быть представлен до 15 марта 2023 года.

Ранее Путин заявил, что в мире наступает новый этап истории, в котором быстрый рост могут показать только суверенные государства. По его словам, коллективный Запад и его элиты «не стремились сохранить существующий порядок вещей».