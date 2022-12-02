Раздел о спецоперации на Украине добавят в школьные учебники истории Кравцов: в школьные учебники истории включат раздел про спецоперацию на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Раздел про специальную военную операцию России на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Он пояснил, что новые единые программы подписаны им и уже направлены в Минюст.

Да, обязательно в учебниках это будет. <...> Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть, — заявил он.

Ранее директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других.

О такой инициативе также высказывался и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины, и этот учебник, как он считает, будет «правильным». В него также войдет информация о подвигах россиян в ходе конфликта.