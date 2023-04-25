Полина Шестак

«Меч еще не доставал»: Захарова о сравнении Лаврова с джедаем Захарова согласилась с тем, что Лавров является «джедаем темного искусства дипломатии»

25 апреля 2023 в 18:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке