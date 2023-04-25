Представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с тем, что министр иностранных дел России Сергей Лавров является «джедаем темного искусства дипломатии». В своем Telegram-канале она подчеркнула, что политик «еще не доставал» меч.
Канал «Скай Ньюз» назвал Сергея Лаврова «джедаем тёмного искусства дипломатии». <...> [Джедаи] — рыцари-миротворцы — члены Ордена джедаев, адепты Светлой Стороны Силы, защитники Галактической Республики. Джедаи умеют направлять Силу, что даёт им суперспособности. Основное оружие джедая — световой меч. В принципе, всё так и есть. Кроме того, что меч Лавров ещё не доставал, — написала Захарова.
По ее словам, слова журналистов стали оговоркой по Фрейду на фоне «тотальной дремучести западных пропагандистов». Захарова напомнила, что в «Звездных войнах» джедаи представляют Свет, обосновав ответ «официальным определением» от создателей культовой саги.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет свои функции в Совете Безопасности ООН и излагает официальную позицию, но работа делегации РФ весьма непростая. Он добавил, что несмотря на трудности, Москва продолжит вести данную работу. Заседание Совета Безопасности ООН проходит в Нью-Йорке 24–25 апреля.