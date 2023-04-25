В Кремле дали оценку работы Лаврова в ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ША. Нью-Йорк. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре на первом плане) на заседании Совета безопасности ООН

Россия выполняет свои функции в Совете Безопасности ООН и излагает позицию, но работа делегации РФ весьма непростая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что несмотря на трудности Москва продолжит вести данную работу, передает ТАСС.

Работа весьма непростая. Россия председательствует, выполняет свои функции, излагает свою позицию, и это очень важно. Работа, конечно, будет продолжаться, — сказал Песков.

Заседание Совета Безопасности ООН проходит в Нью-Йорке 24–25 апреля. Известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл в США.

Политолог Юрий Светов заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 24–25 апреля донесет до всего мира позицию России по сложившейся международной обстановке. По его словам, Лавров в своей речи изложит взгляды на положение в мире, прокомментирует новую внешнеполитическую стратегию РФ, затронет тему размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии и вопросы специальной операции на Украине. При этом в ходе выступления российского министра следует ждать провокаций.