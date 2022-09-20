Матвиенко уклонилась от ответа на вопрос о мобилизации Матвиенко ответила вопросом на вопрос, может ли быть проведена мобилизация в России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ушла от прямого ответа на вопрос касательно проведения мобилизации в России, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили поправку в законопроект о введении в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

А вы считаете? Нужно? — ответила Матвиенко на вопрос журналистов.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что введение Госдумой понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» направлены на то, чтобы усилить ответственность военнослужащих и призывников. Он также пояснил, что о мобилизации речи сейчас не идет, поскольку нововведения направлены на восстановление базы мобилизационного развертывания и проведение сборов.

Позже юрист Александр Карабанов сообщил, что всеобщая мобилизация в России может быть объявлена только в том случае, когда страна находится в состоянии войны. По его словам, в этом случае гражданам, которые состоят на воинском учете, приходят повестки с требованием о прибытии в военный комиссариат, где их приписывают к конкретной воинской части.