Матвиенко: РФ готова преодолеть конфронтацию с Западом

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Валентина Матвиенко

За все время существования России, ни одно страна не имеют шансов на мировое господство, считает сенатор Валентина Матвиенко. По ее мнению, РФ готова вступать в конфронтацию, чтобы защитить себя, народ, цивилизацию и культуру.

Мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство. Запад это осознает. И сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников, — написала Матвиенко в своем блоге.

Сенатор уверена, что в настоящее время на Россию осуществляется самое масштабное и агрессивное давление со времен Великой Отечественной войны. Запад хочет ликвидировать РФ как державу, выбрав для этого плацдарм на Украине, указала Матвиенко.

Нынешняя попытка Запада решить русский вопрос закончится так же, как все предыдущие. Специальная военная операция завершится победой: ее цели будут достигнуты. Вместе с тем необходимо извлечь уроки из того опыта, который мы обрели в последние годы и месяцы, — подчеркнула сенатор.

Она призвала вынести из СВО три урока: помнить о русофобии в Европе, осознать, что государственный суверенитет невозможен без суверенитета информационного, признать, что против РФ ведется идеологическая и информационная войны.

Однако, несмотря на все сложности, считает Матвиенко, Россия сможет выстоять,, поскольку жители страны — «граждане страны исторических побед». По ее мнению, РФ много раз доказывала, что готова преображаться, становиться лучше, заботиться о соотечественниках, и в этом ее величие.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай высказал уверенность в том, что конфликт с Западом не закончится после завершения СВО. Он призвал с мириться с таким положением дел, поскольку «битвы еще предстоят».