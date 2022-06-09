«Надо смириться»: в Госдуме предрекли продолжение конфликта с Западом Депутат Бородай: конфликт с Западом не закончится на территориях ДНР и ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Конфликт России с Западом не закончится на территориях ДНР и ЛНР, заявил депутат Госдумы Александр Бородай изданию Lenta.ru. Сама военная операция на Украине закончится ещё не скоро, но силы ВСУ истощены, считает он.

Дело в том, что войсковая операция и война тотальная, которую против нас ведёт Запад, она явно не закончится на территориях ДНР и ЛНР. Я думаю, что битвы ещё предстоят. <...> История такова, и с этим надо смириться, к этому надо привыкнуть и существовать в реальности, — сказал Бородай.

Он добавил, что украинские ожидания экономического краха России не оправдались, сейчас на Украине настроены по-другому.

Депутат Государственной думы ранее Адам Делимханов выразил надежду, что военная операция на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная. Он также уточнил, что противником России является не Украина, а НАТО, и потребовал от западных стран извиниться и снять с России все санкции.