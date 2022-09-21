Матвиенко призвала законодательно закрепить итоги референдумов в Донбассе Матвиенко призвала в сжатые сроки законодательно закрепить итоги референдумов в Донбассе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала закрепить в сжатые сроки результат присоединения подконтрольных территорий к России в случае положительного итога референдумов. По ее словам, сенаторам предстоит большая напряженная работа.

Если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами в ближайшее время предстоит большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально, в максимально сжатый срок, — сказала спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что Москва не имеет морального права отдать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области «на растерзание палача», поэтому поддержит решение, которое примут люди на названных территориях. Глава страны подчеркнул, что российская сторона сделает всё, чтобы обеспечить безопасное проведение плебисцитов.

В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении регионов в состав РФ. Рядовые граждане могут лишиться свободы на пять лет, организаторы — на десять лет.