Мантуров заявил о готовности графиков поставок вооружения в ВС РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности графиков поставок вооружений в российские войска. Снабжение войск вооружениями и военной и специальной техникой идет по плану, сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Что касается вооружения, военной и специальной техники, идет ритмичная поставка в рамках утвержденных графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период, помесячные, — сообщил министр промышленности и торговли.

В некоторых случаях, уточнил Мантуров, удается даже опережать план. И если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, которые отвечают за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки.

На сегодня к производству экипировки подключились многие частные предприятия, отметил глава министерства. Они также помогают выполнять заказы согласно графику.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к улучшению качества военной продукции. На совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ глава государства указал, что важно наращивать не только объемы и номенклатуру поставок. По его словам, также необходим рост в качественных характеристиках.