Мантуров озвучил прогнозируемый объем параллельного импорта в Россию Мантуров: объем параллельного импорта в Россию в 2022 году ожидается на уровне $20 млрд

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Денис Мантуров

Объем параллельного импорта в Россию до конца 2022 года составит не менее $20 млрд. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее прогнозировалось, что объем параллельного импорта составит около $16 млрд.

Мантуров отметил, что по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с 17 мая, когда заработал механизм параллельного импорта, в страну было ввезено товаров почти на $9,4 млрд.

Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд, — сказал вице-премьер.

Он также добавил, что в середине августа речь шла об объемах порядка $16 млрд по итогам года.

В начале сентября Мантуров заявлял, что механизм параллельного импорта продлен на весь 2023 год. По его словам, не исключена возможность продления на 2024 год и последующие годы.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь также заявил, что программу параллельного импорта в России продлят еще на год. Предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 года. По словам Решетникова, планируется также упростить порядок декларирования ввозимых товаров и ускорить таможенные процедуры.