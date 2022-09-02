Программу параллельного импорта в России решили продлить Минэкономразвития заявило о продлении программы параллельного импорта еще на год

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Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о намерении продлить программу параллельного импорта в России во время совещания по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск, его слова приводит РИА Новости. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года.

Несколько слов еще скажу о продлении мер, поскольку на прошлой неделе у председателя правительства рассматривались предложения по продлению мер. <...> Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать, — сообщил Решетников.

Также Решетников сообщил о продлении еще 37 антикризисных мер еще на год. Среди них есть меры, связанные с защитой интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощением товарооборота внутри страны и многие другие.

Ранее сообщалось, что товарооборот Турции и России вырос на 75% с прошлого года, даже несмотря на снижение на 13% в июле. Уменьшение объема экспорта связано со снижением поставок турецких фруктов, которые в августе сократились почти на 46%. Показатели остались рекордными по отношению к прошлому году. России удалось обогнать Китай и выйти в лидеры в числе крупнейших поставщиков для Турции.