Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на весь 2023 год Вице-премьер Мантуров: механизм параллельного импорта продлевается на весь 2023 год

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Денис Мантуров

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год. По его словам, не исключена возможность продления на 2024 год и последующие годы, сообщает РИА Новости.

Решение такое подготовлено, — уточнил министр.

Он добавил, что механизм будет работать в том же формате, что и прежде, то есть список товаров станут корректировать, исходя из решений компаний о возобновлении или прекращении деятельности в России.

При этом Мантуров призвал не строить прогнозов по срокам продолжения механизма параллельного импорта.

Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее стало известно, что министр экономического развития Максим Решетников 2 сентября заявил: программу параллельного импорта в России продлят еще на год. Предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 года. По словам Решетникова, планируется также упростить порядок декларирования ввозимых товаров и ускорить таможенные процедуры.