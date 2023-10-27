«Выеденной тыквы не стоит»: депутат о запрете Хеллоуина Депутат Бурматов: в федеральном запрете Хеллоуина нет необходимости

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В России нет необходимости запрещать празднование Хеллоуина на федеральном уровне, потому что он не отмечается массово, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий подчеркнул, что люди «живут другими проблемами», а те, кто хотят в этот день провести мероприятие, все равно это сделают. По его словам, тема Хеллоуина в России «выеденной тыквы не стоит».

Люди живут другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами, которыми их кормят в челябинских школах, и ядовитым смогом на улице, а не Хеллоуином. На мой взгляд, тут огород городить и вводить какие-то федеральные запреты — это только внимание к этой истории привлекать. Она не то что выеденного яйца — она выеденной тыквы не стоит, — заявил парламентарий.

По словам депутата, лишние разговоры вокруг празднования Хеллоуина только привлекают больше внимания. Обращений по данному вопросу к самому Бурматову также не поступало. Парламентарий отметил, что россияне порой могут посещать подобные мероприятия, но общество в большинстве «живет» традиционными праздниками, такими как 9 Мая, День России и День народного единства.

А это вот фигня, когда просто в ночном клубе тематическая вечеринка проводится. Да они, запрещай или не запрещай, все равно проведут, если захотят. Да и черт с ними. Пройдет немного времени, когда про это никто не вспомнит, — заключил Бурматов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил отмечать Хеллоуин стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он также призвал объявить западный праздник неприличным.