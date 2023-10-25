Милонов предложил стрелять по тыквам в виде голов Байдена и Зеленского

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил отмечать Хеллоуин стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщает НСН. В беседе с изданием депутат призвал объявить западный праздник неприличным.

В Хеллоуин можно сделать день стрельбы по тыквам. Тыква изображает символически голову Байдена или Зеленского, и ты по ней стреляешь. Попади палкой в тыкву, такая забава детям очень понравится, — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Хеллоуин появился в России искусственно и, если его не пропагандировать, то о нем скоро забудут. Политик назвал праздник «идиотской» традицией и развлечением «извращенцев и дегеренатов». По его словам, маскарады в конце октября могут прижиться в российском обществе, однако для них нужно подобрать подходящую тематику.

Праздник Хеллоуин надо сделать неприличным, публично объявить его праздником извращенцев и дегенератов со всей этой тыквенной атрибутикой. <...> У нас огромное количество своих праздников, которые гораздо более интересные, чем трансгендерные и ЛГБТ-традиции Хеллоуина. Сегодня оранжевые, завтра — разноцветные, — высказал мнение Милонов.

Ранее настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов предложил запретить празднование кануна Дня Всех Святых, или Хеллоуина. По его словам, это празднование очень опасно и может привести к неизлечимым болезням.