Тыква, сахар и лимон. Три ингредиента, от которых у моей семьи сносит крышу: топовые конфеты

Тыква, сахар и лимон. Три ингредиента, от которых у моей семьи сносит крышу: топовые конфеты

Идея обваливать тыкву в сахаре кажется странной, пока ты не попробуешь результат. Хрустящие, ароматные, с кислинкой конфеты исчезают быстрее, чем я успеваю их остудить.

Ингредиенты

Тыква очищенная — 400 г (100–120 г), сахар — 1 стакан (150–200 г), лимон — 1 шт. (цедра и сок), корица — по вкусу, сахарная пудра — для обсыпки.

Как готовлю

Сначала режу тыкву на кубики толщиной с палец. Самое сложное — не пожалеть лимона: натираю цедру и выжимаю сок прямо на куски. Засыпаю сахаром с корицей, оставляю на 15 минут, пока тыква не пустит сок. Потом ставлю на средний огонь, варю 10 минут после закипания, пока сироп не загустеет.

Тем временем застилаю противень пергаментом. Выкладываю кусочки шумовкой, даю стечь лишнему сиропу. Отправляю в духовку на 50–60 минут при 100 градусах. Готовые цукаты обваливаю в пудре, пока они еще теплые: так пудра прилипает лучше. Хранить их можно в банке, но обычно они заканчиваются на следующий день.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус напомнил детство: что-то среднее между магазинными цукатами и бабушкиным вареньем. Советую обвалять готовые цукаты в сахарной пудре с корицей — будет празднично и ароматно.