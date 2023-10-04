«Бесовское действо»: в РПЦ предложили запретить Хэллоуин в России Протоиерей Харитонов: празднование Хэллоуина приводит к неизлечимым болезням

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Празднование кануна Дня всех святых, или Хэллоуина, очень опасно и может даже привести к неизлечимым болезням для тех, кто его отмечает, поэтому его нужно запретить, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры протоиерей Константин Харитонов. По его словам, западные традиции празднования Хэллоуина являются чуждыми для православных верующих, так как связаны скорее с прославлением нечистой силы, чем с почитанием святых.

Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью святых и усопших. А то, как люди его отмечают, вообще говорит о том, что его специально внедряют для прославления нечистой силы. Но любое изображение нечистой силы приводит к неизлечимым болезням и душевным проблемам, — подчеркнул протоиерей.

С ним согласен и священник Николо-Кузнецкого храма, иерей Филипп Ильяшенко. В беседе с изданием он подчеркнул, что в России есть тысячелетняя духовная история и масса собственных традиций, а поклоняться нечисти как минимум странно и опасно. Священник полагает, что празднование Хэллоуина в России, по крайней мере в школах, нужно запретить.

Что бы ни стояло в основании Хэллоуина, его выражением является игра с нечистой силой. Это бесовское, злое действо, которое мы пускаем в свое сердце. <...> Пропаганду и попадание этого, например, в образовательные учреждения стоило бы запретить, — высказал мнение Ильяшенко.

Хеллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Русская православная церковь не признает праздник в связи с его языческими корнями.