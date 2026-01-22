Лидер ЛДПР заступился за майнеров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести в России амнистию для оборудования, используемого при добыче криптовалют, сообщает ТАСС. Инициатива направлена на легализацию техники, которая ранее была ввезена в страну с нарушениями при оформлении таможенных документов.

По мнению депутата, это позволит вывести отрасль из тени, так как сейчас многие владельцы ферм опасаются ответственности и не регистрируют свою деятельность. На середину 2025 года в реестры ФНС включена лишь треть всех участников рынка — чуть более тысячи компаний и предпринимателей.

Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр, — заявил Слуцкий.

Помимо амнистии, политик предложил установить для криптобизнеса переходный период сроком до полутора лет. Это время необходимо компаниям для плавной адаптации к правовым нормам, а государству — для окончательного формирования правил регулирования. Слуцкий уверен, что жесткое давление на отрасль сейчас лишь спровоцирует массовый уход майнеров в теневой сектор. В завершение лидер партии призвал Центробанк и Минфин к прямому диалогу с представителями майнинговой индустрии.

