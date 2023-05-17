Лазареву могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента Суд принял к рассмотрению протокол на Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента, сообщает ТАСС. В случае установления нарушения артисткой закона ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В суд поступил протокол на Лазареву в связи с отсутствием маркировки иноагента, — заявили в суде.

Лазареву признали иноагентом в 2022 году. Сейчас она живет в Испании.

Ранее Лазарева поделилась эмоциями по поводу признания ее физлицом-иноагентом. Телеведущая призналась, что она находится в депрессии, испытывает «чувство ужаса и позора». Лазарева также рассказала, что живет за границей и не планирует возвращаться на родину. Однако при этом телеведущая пожаловалась, что ее уволили с работы в 2012 году и она живет без профессии.

Депутат Госдумы Елена Драпеко резко ответила на жалобы Лазаревой о том, что она осталась без работы в Испании. По словам парламентария, звезду ей совсем не жалко, напротив, Россия сейчас очищается от грязи.