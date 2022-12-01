Лавров заявил о стремлении США жить за счет других

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других стран. По словам дипломата, Вашингтон будет наживаться на экономическом и энергетическом кризисах Европы. Во время пресс-конференции по проблематике безопасности Европы он отметил, что Белый дом повышает цену в четырехкратном объеме при продаже газа европейским странам. При этом, как указал Лавров, США будут навязывать ЕС свои законы по борьбе с повышением цен.

Соединенные Штаты сейчас живут за счет Европы и будут наживаться на экономическом кризисе и энергокризисе, в который попала Европа. Будут продавать Европе газ раза в четыре дороже, чем Европа покупала российский газ, и будут продвигать свои законы по борьбе с инфляцией <...> чтобы переманить инвесторов из той же Европы, и в итоге Европа придет к деиндустриализации, — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что страны Евросоюза буквально «побежали» за США в стремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея стран Запада о лимите цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах. По ее словам, «это не потолок, а дно». Представитель ведомства считает, что введение таких ограничений является настоящей антирыночной мерой.