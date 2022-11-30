«Не потолок, а дно»: МИД об идее Запада ограничить цены на энергоносители Захарова назвала антирыночной мерой введение Западом потолка цен на энергоносители РФ

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Идея стран Запада о лимите цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «это не потолок, а дно». Представитель ведомства считает, что введение таких ограничений является настоящей антирыночной мерой, передает РИА Новости.

На мой взгляд, это не потолок, а дно, они немножко перепутали локацию местами, — заметила Захарова.

По словам Захаровой, такая мера нарушает цепочки поставок, а также может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Дипломат подчеркнула, что это приведет к ценовому диктату и формированию некого картеля покупателей.

Представитель МИД добавила, что Москва не намерена поставлять черное золото государствам, которые присоединятся к заявленной инициативе.

Ранее аналитик Игорь Юшков говорил, что Польша может пытаться намеренно сорвать переговоры Евросоюза по согласованию цен на российскую нефть. По его словам, Варшава понимает, что многие европейские страны не согласятся на ее радикальные требования установить предел в $30 за баррель на сырье из России.

Эксперт считает, что затягивание переговорного процесса выгодно США, которые уже несколько раз пытались привести мировой рынок нефти в равновесие.