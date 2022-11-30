Польшу обвинили в затягивании согласования потолка цен на нефть из России Аналитик Юшков: Польша намеренно пытается сорвать согласование потолка цен на российскую нефть

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Польша может пытаться намеренно сорвать переговоры Евросоюза по согласованию цен на российскую нефть, рассказал Lenta.ru аналитик Игорь Юшков. По его словам, Варшава понимает, что многие европейские страны не согласятся на ее радикальные требования установить предел в $30 за баррель на сырье из России. Эксперт считает, что затягивание переговорного процесса выгодно США, которые уже несколько раз пытались привести мировой рынок нефти в равновесие.

Польша понимает, что другим участникам Евросоюза сложно или даже невозможно будет на это согласиться. Отсюда возникает версия, что Польша намеренно хочет сорвать переговоры. Ряд СМИ пишет о том, что Польша якобы вступает в конфронтацию с США. Я как раз думаю, что они действуют в интересах США, — считает Юшков.

Аналитик пояснил, что одновременное введение потолка цен на российскую нефть и эмбарго на ее перевозки по морю излишне шокируют рынок, поэтому США хотят развести во времени введение двух типов санкций. Таким образом, поведение Польши, по мнению эксперта, соответствует интересам Вашингтона.

Юшков ранее сообщил, что страны Евросоюза боятся установить слишком низкий потолок цен на российскую нефть, так как подобная мера скорее всего приведет к сокращению экспорта из РФ. По его мнению, если Москва сократит добычу нефти, это вызовет еще больший дефицит, и подорожает любая другая нефть. Он подчеркнул, что обсуждаемый потолок на уровне $65–70 за баррель укладывается в рыночную стоимость российской нефти.