Энергетик раскрыл, чего боится ЕС в вопросе потолка цен на нефть из России Энергетик Юшков: в ЕС боятся падения экспорта нефти из России из-за слишком низкого потолка цен

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Страны Евросоюза (ЕС) боятся установить слишком низкий потолок цен на российскую нефть, так как подобная мера, скорее всего, приведет к сокращению экспорта из РФ, заявил NEWS.ru эксперт из Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Энергетик отметил, что любая нефть подорожает, если РФ снизит добычу.

Важно понимать, что с 5 декабря ЕС не сможет покупать нефть из РФ, перевозимую морским путем, ни по каким ценам. Потолок цен распространится и на морской транспорт. Это не для них, это их пугает. Они боятся низкого потолка, как препятствия для нормального экспорта российской нефти на мировой рынок. Если РФ сократит экспорт, то это вызовет еще больший дефицит, и любая другая нефть подорожает, — рассказал Юшков.

Собеседник подчеркнул, что обсуждаемый потолок на уровне $65-70 за баррель укладывается в рыночную стоимость российской нефти. По его словам, если цена на черное золото подскочит, то это может заставить европейские ЦБ поднять ключевую ставку, разгоняя тем самым инфляцию и вызывая рецессию.

В ЕС многие этого не хотят. Плюс, если установить высокий потолок, то может оказаться так, что реальная рыночная цена российской нефти будет укладываться в этот потолок, а значит ее можно будет европейским компаниям и дальше перевозить и страховать. Они продолжат на этом зарабатывать, — добавил Юшков.

По его словам, предложение Польши установить потолок на уровне $30 за баррель российской нефти может быть намеренным, чтобы подорвать или затянуть переговорные процесс и перенести введение ограничений на 2023-й или развести принятие двух типов санкций — эмбарго на покупку нефти из РФ и введение потолка цен.

Польша, предлагая невыполнимые условия в виде потолка цен в $30 за баррель, может работать в интересах США, желающих успокоить рынок и развести принятие двух типов санкций — эмбарго на покупку нефти из РФ и введение потолка цен, — подытожил Юшков.

Ранее предполагалось, что предел стоимости утвердят 25 ноября, однако Варшава и страны Балтии заявили, что сейчас Москва продает нефть со скидкой и цена ниже обсуждаемых $65 за баррель, поэтому Польша выдвинула требование ввести дополнительные санкции, установить «потолок цены» на топливо ниже рыночной и ввести механизм пересмотра предельной стоимости. В результате, по данным агентства Bloomberg, переговоры зашли в тупик. Принятие лимита цен требует согласия всех членов ЕС.

ЕС 6 октября официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).