Лавров заявил о провале линии Запада на изоляцию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Ларов

Попытки западных стран изолировать Россию обернулись полным провалом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности. По его словам, терпят фиаско и усилия Вашингтона и его союзников по принуждению мирового сообщества жить по «придуманному порядку».

Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному «порядку, основанному на правилах», терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны, в которых проживает мировое большинство — более 85% населения планеты, не хотят «таскать каштаны из огня» для бывших колониальных метрополий. Он отметил, что движение к многополярности — это геополитическая реальность.