Путин назвал Россию страной-цивилизацией

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Владимир Путин

Россия является страной-цивилизацией, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Он подчеркнул, что россияне вместе смогут преодолеть любые испытания, будут последовательно идти только вперед. Президент добавил, что в условиях агрессии Запада властям РФ всех уровней надо работать как одна сплоченная, слаженная команда.

Россия — страна-цивилизация. Один из самобытных и суверенных центров огромного многополярного мира, — сказал он.

8 марта Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету. Он отметил, что, несмотря на это, невозможно не замечать примеры мужества и отваги людей, готовых защищать будущее государства.

Ранее глава государства подчеркнул, что главным условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа. Он добавил, что когда народ страны сплочен, то России нет равных.

25 февраля писатель Александр Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное.