Путин: Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам страны, передает РИА Новости. Он отметил, что несмотря на это, невозможно не замечать примеры мужества и отваги людей, готовых защищать будущее государства.

Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим, — заявил Путин.

После вступительного слова президент РФ перешел к награждению россиянок. Из рук главы государства ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий получили 20 представительниц различных профессий.

Ранее Путин поздравил женское население страны с Международным женским днем. Глава государства отдельно сказал о женщинах-военнослужащих, отметив, что их смелость и решительность поражают даже самых закаленных бойцов.