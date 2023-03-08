Путин поздравил россиянок с 8 Марта Путин в поздравлении россиянок с 8 Марта отметил отвагу женщин-военнослужащих

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил женское население страны с Международным женским днем. Отдельно он отметил женщин-военнослужащих. По словам главы государства. их смелость и решительность поражают даже самых закаленных бойцов. Поздравление Путина опубликовано на сайте Кремля.

Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами. Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение, — сказал Путин в своем видеообращении.

Отдельно глава государства обратился к женщинам-военнослужащим. Он подчеркнул, что в сложные моменты испытаний «неравнодушие и отзывчивость женского сердца» превращаются «в мощную силу, которая указывает самый правильный образ действия».

Также Путин отметил поддержку, которую россиянки оказывают солдатам и офицерам, участвующим в СВО на Украине. По его словам, женщины «помогают нашим героям почувствовать частичку дома», а сострадание и милосердие россиянок «способно творить чудеса».

Глава государства пожелал женщинам страны любви, взfимопонимания и душевного тепла.