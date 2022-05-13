Лавров заподозрил Евросоюз в планах стать «придатком» НАТО Лавров: Москва сомневается в безобидности стремления Киева вступить в Евросоюз

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть сомнения в «безобидности» стремлений Украины вступить в Евросоюз, поскольку объединение следует по стопам НАТО, превратившегося из конструктивной экономической платформы в «агрессивного, воинствующего игрока», передаёт РИА Новости. Лавров отметил, что вскоре ЕС может превратиться в «придаток» Альянса.

Глава МИД РФ пояснил, что украинская сторона публично заявляет, что готова обрести нейтральный статус при условии гарантий за пределами НАТО и других блоков, однако продолжает акцентировать внимание на вступлении в Европейский союз.

Они (страны ЕС, — NEWS.ru) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка, — резюмировал Лавров.

9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника, необходимой для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, и передала её ЕК. Киев ожидает «положительного вердикта» уже в июне.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Европарламенте отметил, что решение по данному вопросу может затянуться на десятилетия. По мнению французского лидера, ЕС в краткосрочной перспективе не может быть единственным средством структурирования Европейского континента.