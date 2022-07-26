Лавров: Запад не может прояснить статус отремонтированной в Канаде турбины

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение «Газпрома» остановить для ремонта вторую турбину, обслуживающую «Северный поток». По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с правилами безопасности, которые нельзя нарушать, в то время как Запад до сих пор не может прояснить статус уже отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока».

Нам никто не может внятно в документах объяснить, какой статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде, — сказал Лавров на пресс-конференции после встречи в Уганде с президентом Йовери Кагутой Мусевени.

21 июля турбина для газопровода «Северный поток» застряла после ремонта при транзите в Германии. Причиной послужило отсутствие разрешения на транспортировку объекта со стороны России. 25 июля «Газпром» заявил, что остановит эксплуатацию другой турбины на компрессорной станции «Портовая». На фоне новости об остановке второй турбины стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта.