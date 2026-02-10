Лавров сделал важное заявление об отношениях с соседними странами Лавров заявил, что Россия не видит альтернативы добрососедству со всеми странами

Россия не видит альтернативы добрососедским отношениям со всеми сопредельными государствами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе торжественного собрания в честь Дня дипломатического работника. Однако, по его словам, связи с некоторыми из государств в настоящее время находятся не в лучшем состоянии.

Не видим альтернативы добрососедству со всеми сопредельными государствами, пусть отношения с некоторыми из них на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии, — отметил глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда выступала за поддержание диалога при решении самых сложных проблем. По словам представителя Кремля, противостояние — это путь в никуда.

До этого зампред комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин заявил в беседе с NEWS.ru, что Европа должна отменить все санкции в отношении РФ для построения диалога с Москвой. По его мнению, также России должен быть возмещен весь ущерб от наложенных рестрикций.