Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск 27–28 ноября, где проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В ходе еженедельного брифинга она отметила, что поездка Лаврова в столицу республики пройдет в рамках совместного заседания коллегии иностранных дел России и Белоруссии.
27–28 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Республики Беларусь и министром иностранных дел этой страны, — сказала Захарова.
Ранее Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным. Они обсудили историю России и Белоруссии, общие интересы государств, разговор продлился более двух часов. Лукашенко вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.
Дугин поблагодарил президента за приглашение, добавил, что является давним поклонником Белоруссии и политического курса Лукашенко. Он выразил свое почтение перед авторитетом, мужеством и «убежденной стойкостью» президента. Философ согласился, что страны вместе защищают «славянскую, русскую, белорусскую идею».