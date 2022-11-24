Лавров встретится с Лукашенко в Минске

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск 27–28 ноября, где проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В ходе еженедельного брифинга она отметила, что поездка Лаврова в столицу республики пройдет в рамках совместного заседания коллегии иностранных дел России и Белоруссии.

27–28 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Республики Беларусь и министром иностранных дел этой страны, — сказала Захарова.

Ранее Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным. Они обсудили историю России и Белоруссии, общие интересы государств, разговор продлился более двух часов. Лукашенко вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.

Дугин поблагодарил президента за приглашение, добавил, что является давним поклонником Белоруссии и политического курса Лукашенко. Он выразил свое почтение перед авторитетом, мужеством и «убежденной стойкостью» президента. Философ согласился, что страны вместе защищают «славянскую, русскую, белорусскую идею».