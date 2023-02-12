Лавров уличил США в смаковании подрыва «Северных потоков» Лавров: США уже с удовольствием признают себя ответственными за взрыв «Северных потоков»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Власти США уже не скрывают и даже с удовольствием признают, что взрывы на «Северных потоках» — их рук дело, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД. Он указал, что целью Вашингтона было разрушить мощный альянс, основанный на энергоресурсах РФ и технологиях Германии. По его словам, примирение между странами стало «костью в горле» тем, кто увидел в этом угрозу монопольному положению американских корпораций.

По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, — сказал Лавров.

По словам главы МИД, в США решили, что в последние 20-30 лет Россия «слишком хорошо» сотрудничала с Германией. Он сравнил примирение между странами с тем, как это произошло между русскими и немцами. Лавров считает, что это стало «костью в горле» тем, кто не хочет допустить, чтобы на планете появился кто-то, кто сможет конкурировать с Штатами, объявившими себя «главным гегемоном».

Мы — за справедливость. Ничего нового выдумывать не собираемся. После Второй мировой войны державы-победительницы написали Устав ООН. <...> Как в любой стране все граждане должны быть равными, так и на планете все государства должны иметь равные права и быть одинаково уважаемыми, — заключил дипломат.

Ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что диверсии на «Северных потоках» организовали власти США. По версии расследователя, Вашингтон начал планировать операцию еще в 2021 году, а летом 2022-го под прикрытием учений НАТО водолазы ВМС США заложили взрывчатку, которая была активирована спустя три месяца.