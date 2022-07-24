Лавров: у России нет предубеждений относительно переговоров с Украиной

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

У российской стороны нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов. Однако Киев продолжает отказываться от диалога и в этом его поддерживают западные кураторы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит Telegram-канал «Смотри».

У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас, — сказал министр.

Он пояснил, что украинские власти в лице президента Владимира Зеленского и его многочисленных советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя. Лавров добавил, что Киеву активно поддакивают западные кураторы – Вашингтон, Лондон, Берлин и другие.

Ранее аналогичную мысль высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что возможность диалога уничтожается властями США и их подопечными среди киевских властей. Таким образом Вашингтон дает Украине основания выпрашивать оружие и средства для продолжения конфликта с Россией.