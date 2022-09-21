Лавров: Киев прекратил переговоры с Москвой из-за запрета США и Британии

Фото: МИД РФ

США и Великобритания испугались, что Россия и Украина смогут договориться, из-за чего запретили Киеву проводить какие-либо переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. По его словам, это стало ясно, когда Россия и Украина почти достигли договоренностей.

В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса, — сказал глава дипведомства.

Он повторил, что целями военной операции являются защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Они будут достигнуты, сколько бы времени ни понадобилось, заверил министр.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева. По его словам, переговоры с Кремлем возможны только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту.