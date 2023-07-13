Лавров: Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала сигналов от стран-партнеров, участвовавших во встрече по Украине в Копенгагене, что мирные переговоры могут стартовать уже в июле. По его словам, которые приводит Lenta.ru, имеются основания полагать, что данная информация недостоверна.

В Копенгагене в июне прошла встреча на высоком уровне с участием представителей США, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, на которой обсуждались скорые мирные переговоры по Украине.

Есть все основания полагать, что эта информация недостоверна, с учетом упорного стремления Киева и его западных кураторов идти путем эскалации боевых действий. Как мы неоднократно подчеркивали, Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей СВО, — подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что на встрече в Копенгагене представителей Глобального Юга пытались убедить поддержать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя она абсолютно неприемлема и бесперспективна.

Глава МИД РФ указал на подход Москвы, которая еще перед началом СВО четко говорила о ее задачах: защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранении исходящих с ее территории угроз безопасности. Лавров добавил, что нужно будет решать и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах.

По его словам, позиция Москвы кардинально не изменилась. Россия по-прежнему открыта для диалога, однако руководствоваться будет собственными законными интересами. Подходы к возможному урегулированию Москва станет соизмерять с ситуацией «на земле», отметил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи нанести Москве стратегическое поражение руками Киева. Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков изменения этой позиции.