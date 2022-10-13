Лавров: Россия не отказывается от серьезных предложений по контактам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, заявления об изоляции России на международной арене не соответствуют действительности.

Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться — это они сами себя уговаривают. <...> Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает, — сказалЛавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что «нормальные цивилизованные лидеры» не желают общаться с Россией, и выразил мнение, что у конфликта на Украине есть два исхода: «или победа Украины, или поражение всего мира». В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что это заявление демонстрирует «неонацистскую логику». По ее словам, украинский лидер не считает ненатовцев за нормальных лидеров и «не замечает подсознательное отношение превосходства» над теми, кто отличается от «белого человека».