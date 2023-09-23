Лавров предложил ЕК выкупить украинское зерно и отправить в Африку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН призвал Еврокомиссию (ЕК) выкупить невостребованное украинское зерно и перенаправить его в Африку, нуждающимся странам. По его словам, государства Евросоюза (ЕС) отказываются покупать это зерно из-за конкуренции.

Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, сейчас опять пообещала 50 млрд, [то] это зерно, которое Украина хочет продать, а страны ЕС не хотят из-за конкуренции [покупать], пусть Еврокомиссия купит и отправит в Африку, — отметил министр.

Лавров пояснил, что украинское зерно «в избытке предлагается странам Евросоюза», однако многие из них покупать его не хотят, поскольку у них имеются свои фермеры, которым не нужна конкуренция, способная их разорить.

Дипломат также рассказал, с 2022 года в северных портах стран ЕС «лежали без движения» 260 тысяч тонн российских удобрений. Москва бесплатно отдает эти удобрения в Африку. По его словам, чтобы первая партия в 20 тысяч тонн прошла в Малави потребовалось шесть месяцев, три месяца решался вопрос с отправкой 30 тысяч тонн в Кению. В настоящий момент Россия не может направить 34 тысячи тонн в Нигерию, заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не отвергает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по возобновлению работы черноморского гуманитарного коридора для вывода зерна с Украины. По его словам, проблема в том, что инициатива попросту нереализуема. Он также подчеркнул, что сделка изначально была обманом, а Украина использовала зерновой коридор для ударов по российским кораблям.