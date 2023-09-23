Лавров указал на проблему в предложении генсека ООН по зерновой сделке Лавров назвал нереализуемым предложение генсека ООН по зерновой сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отвергает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш по возобновлению работы черноморского гуманитарного коридора для вывода зерна с Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, проблема в том, что инициатива попросту нереализуема.

Мы объяснили генеральному секретарю, почему его предложения не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе, — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что сделка изначально была обманом, а Украина использовала зерновой коридор для ударов по российским кораблям.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявлял, что Лавров и Гутерриш не обсуждали принципиально новые моменты по зерновой сделке на встрече 21 сентября. Он также прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Россия выиграла, когда вышла из сделки. По его словам, трудно сказать, на чем основываются такие оценки. Москва реализовывала сделку, состоящую из двух частей, делая упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что Россия не станет возвращаться к зерновой сделке, однако власти страны допускают создание альтернативных механизмов без участия Украины. Самыми жизнеспособными вариантами он считает поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет, которые являются наилучшими логистическими хабами и продолжают взаимодействовать с Россией.