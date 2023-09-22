МИД РФ: Лавров и Гутерриш не обсуждали новые моменты по зерновой сделке

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Антониу Гутерриш

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш не обсуждали принципиально новые моменты по зерновой сделке на встрече 21 сентября, заявил в Нью-Йорке замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, сообщает ТАСС. Дипломат отметил, что разговор был о реализации меморандума Россия — ООН.

Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, — подчеркнул Вершинин.

Замглавы МИД также прокомментировал публикацию в западных СМИ о том, что Россия, выйдя из сделки, выиграла. По его словам, трудно сказать, на чем основываются такие оценки. Москва реализовывала сделку, состоящую из двух частей, делая упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Были и большие перекосы, в частности, часть зерна с Украины вывозилась не в наиболее нуждающиеся страны, а, наоборот, в сытые, добавил замминистра.

Вторая часть тех договоренностей, по существу, так и не была выполнена, и результатов конкретных мы не получили, — сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров во время встречи с Антониу Гутерришем призвал последнего запустить процедуру арбитража в отношении США. По словам министра, необходимости подобной процедуры требует сложившаяся ситуация, поскольку у российских дипломатов в связи с действиями США возникают проблемы.