Лавров призвал Гутерриша запустить процедуру арбитража против США МИД: Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража в отношении США

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал последнего запустить процедуру арбитража в отношении США, об этом сообщается на сайте МИД РФ. По словам Лаврова, необходимости подобной процедуры требует сложившаяся ситуация.

Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии, — говорится в сообщении.

По словам Лаврова, о проблемах, возникающих у российских дипломатов в связи с действиями США, «неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН».

Ранее в МИД РФ неоднократно жаловались на проблемы с получением американских виз российскими дипломатами, отправлявшимися на работу в ООН. Штаб-квартира международной организации расположена в Нью-Йорке в США.

Также в ходе общения Лавров и Гутерриш обсудили некоторые аспекты конфликта на Украине. Помимо этого, Лавров передал Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022–2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».