Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян

Россия признательна Сирии за меры по обеспечению безопасности российских граждан и объектов на территории республики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Российский министр также уточнил, что Москва заинтересована в активизации контактов с Дамаском по дипломатическим каналам.

Учитывая особенность сегодняшней ситуации в Сирии, мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике, — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Дамаск является добрым другом для Москвы не только в арабском мире, но и на мировой арене. Лавров добавил, что позиция России в пользу развития сотрудничества с республикой последовательна и нацелена на то, чтобы укреплять взаимовыгодные связи между двумя народами.

Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил о важности российского участия в восстановлении Сирии. Как отметил дипломат, сейчас правительство активно решает проблемы, возникшие из-за сложной обстановки в регионе. Он также акцентировал внимание на главной цели властей — объединить сирийцев как внутри страны, так и за ее пределами.