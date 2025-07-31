Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:43

Лавров обозначил отношение России к Сирии

Лавров заявил, что Сирия является добрым другом для России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дамаск является добрым другом для Москвы не только в арабском мире, но и на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр дал такую оценку отношениям двух стран по итогам встречи с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Для нас Сирия, мы это сегодня в очередной раз подтвердили, и партнеры это признают, является добрым другом и в арабском мире, и на глобальной арене, — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что позиция России в пользу развития сотрудничества с республикой последовательна и нацелена на то, чтобы укреплять взаимовыгодные связи между двумя народами.

Ранее министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что страна заинтересована в присутствии России при восстановлении единства страны. По его словам, цель властей республики заключается в том, чтобы построить единое сильное государство.

Лавров отмечал, что Россию в ближайшие годы ждет много трудностей на фоне растущих угроз, включая НАТО. Министр напомнил, что еще не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке.

МИД РФ
Сергей Лавров
Сирия
Асаад аш-Шибани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме сравнили Трампа с артистом после его слов об экономике России
Экс-главу службы ГАБТУ Минобороны отправили за решетку за крупную взятку
Родителям дали советы, как морально подготовить первоклассника к школе
В РФ объяснили, зачем Татьяна Лазарева вновь поддержала ВСУ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.