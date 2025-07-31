Лавров обозначил отношение России к Сирии

Дамаск является добрым другом для Москвы не только в арабском мире, но и на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр дал такую оценку отношениям двух стран по итогам встречи с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Для нас Сирия, мы это сегодня в очередной раз подтвердили, и партнеры это признают, является добрым другом и в арабском мире, и на глобальной арене, — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что позиция России в пользу развития сотрудничества с республикой последовательна и нацелена на то, чтобы укреплять взаимовыгодные связи между двумя народами.

Ранее министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что страна заинтересована в присутствии России при восстановлении единства страны. По его словам, цель властей республики заключается в том, чтобы построить единое сильное государство.

Лавров отмечал, что Россию в ближайшие годы ждет много трудностей на фоне растущих угроз, включая НАТО. Министр напомнил, что еще не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке.