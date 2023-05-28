Лавров оценил планы Запада передать Украине истребители F-16 Лавров: планы Запада передать Украине F-16 являются неприемлемой эскалацией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Планы стран Запада поставить Украине истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. При этом глава ведомства отметил, что на Западе есть разумные люди, понимающие последствия такого шага.

Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, — сказал Лавров.

Он пояснил, что речь идет о странах Балтии и Польше, которые непосредственно проводят поставленную США задачу, предполагающую ослабление России и нанесение ей стратегического поражения.

Ранее похожим образом высказался замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, намерение Запада демонстрирует его дальнейшее движение по пути эскалации. Замминистра добавил, что Россия учтет это в своих планах.

Коллега Грушко Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что, поставив Украине истребители F-16, страны Запада не достигнут никаких целей. Он добавил, что на поставки Киеву самолетов Москва отреагирует планомерным продолжением выполнения задач спецоперации.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе заявил, что сроки поставок Украине F-16 будут определяться по мере обучения пилотов ВСУ управлению этими самолетами. Также станет ясно, какие конкретно страны передадут Киеву истребители и в каком количестве.